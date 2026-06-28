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Спорт

«СКА‑Хабаровск‑2» – «Ротор‑2» – 3:2. Волгоградцы боролись до финального свистка

Спорт 28.06.2026 11:42
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28.06.2026 11:42


На стадионе «Имени В.И. Ленина» в Хабаровске состоялся матч 14-го тура Второй лиги России (дивизион Б, группа 3), в котором «СКА-Хабаровск-2» победил «Ротор-2» со счётом 3:2.

Для волгоградцев это поражение стало очередным в серии неудач: перед отчётным матчем команда проиграла 5 из последних 5 игр, включая разгромы от «Рязани» 0:3 и «Волны» 0:4. СКА-Хабаровск-2 в предыдущем туре обыграл «Квант» 3:1 и сохранил инерцию. В личных встречах в рамках Второй лиги СКА-Хабаровск-2 ведёт со счётом 2:1 (победы 2:1 и 2:1, поражение 0:3).

С первых минут хозяева взяли инициативу: они уверенно контролировали мяч и регулярно создавали опасные подходы к воротам гостей. К перерыву счёт был минимальным – 1:0: на 45‑й минуте отличился Калмыков.

Во втором тайме давление «СКА‑Хабаровск‑2» усилилось. На 52‑й минуте Копылов удвоил преимущество, а на 57‑й Бекоев реализовал пенальти – 3:0. Казалось, исход матча предрешён. Однако «Ротор‑2» не сдался: в концовке встречи волгоградцы сократили отставание до минимума. Сначала Прокофьев на 78‑й минуте отыграл один мяч, а затем Фальченко на 83‑й сделал счёт напряжённым – 3:2.

Для «Ротора‑2» это поражение стало шестым подряд. При этом в концовке матча команда показала, что способна бороться даже в тяжёлых условиях и использовать ошибки соперника.

«СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) – «Ротор-2» (Волгоград) – 3:2 (1:0).

27 июня. Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». Количество зрителей: 96. Количество зрителей в гостевом секторе: 2.

Судьи: Андрей Мешков (Москва), Олег Фаткин (Тверь), Тимофей Валов (Москва).

«СКА-Хабаровск-2»: Цапурин, Гояев (Пилюгин, 69), Кураленя, Калмыков, Зых, Бекоев, Копылов, Максименко, Мордасов (Галаян, 69), Бурдаков, Кузнецов.

«Ротор-2»: Лисицын, Амирханян, Фальченко, Правкин, Харлан, Биджилов, Литенко, Тарин, Платон, Кондратьев ((Прокофьев, 57), Логиш (Локтев, 57). 

Голы: Калмыков, 45+1 (1:0). Копылов, 52 (2:0). Бекоев, 57 – с пенальти (3:0). Прокофьев, 78 (3:1). Фальченко, 83 (3:2).

Предупреждены: Кураленя, 66 (грубая игра). – Фальченко, 4 (грубая игра). Правкин, 56 (лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч). Биджилов, 76 (неспортивное поведение).

Следующий матч «Ротор‑2» проведёт дома: 4 июля на стадионе «Зенит» волгоградцы примут московское «Строгино». Начало встречи – в 18:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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