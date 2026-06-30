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Спорт

Волгоградская бегунья Анфиногентова – дважды на пьедестале в Казани

Спорт 30.06.2026 13:14
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30.06.2026 13:14


Казань вновь стала ареной больших стартов: на Центральном стадионе развернулось Первенство России среди юниоров до 20 лет. В центре внимания – выступления молодых легкоатлеток, для которых эти старты – важный шаг на пути к большим достижениям.

Яркой страницей турнира стало выступление Анастасии Анфиногентовой, представляющей Волгоградскую область. Спортсменка продемонстрировала редкую стабильность, поднявшись на пьедестал сразу в двух дисциплинах.

На дистанции 3000 метров Анфиногентова уверенно финишировала первой, показав результат 9:40.10. В плотной борьбе она опередила Ксению Романову из Чувашской Республики (9:46.70) и Алёну Шулепину из Свердловской области (9:47.80). Эта победа стала подтверждением не только физической готовности волгоградской бегуньи, но и её тактической зрелости: Анфиногентова грамотно распределила силы по дистанции и удержала высокий темп до самого финиша.

Не менее достойно спортсменка проявила себя и на более короткой, но не менее требовательной к скорости и выносливости дистанции – 1500 метров. Здесь борьба была ещё плотнее: тройку призёров разделили считанные секунды. Анастасия Анфиногентова завоевала бронзу с результатом 4:26.77, уступив лишь Веронике Девяткиной из Республики Мордовия (4:25.73) и Марии Купцовой из Пермского края (4:26.47).

Двойной успех на двух разных по характеру дистанциях – показатель разносторонней подготовки и психологической устойчивости. Для Волгоградской области выступление Анфиногентовой – одно из самых ярких событий первенства: спортсменка не просто пополнила медальную копилку региона, но и заявила о себе как об одной из перспективных юниорок страны.

Тренеры и эксперты отмечают, что способность Анфиногентовой конкурировать как на средних, так и на более длинных дистанциях открывает перед ней широкие перспективы. Теперь внимание болельщиков и специалистов будет приковано к её дальнейшим стартам.

Александр Веселовский

Фото: ВФЛА

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