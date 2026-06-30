



Команда «Родник», в составе которой выступают волгоградские гребцы Данил Положенцев, Дмитрий Петров и Артём Рыжов, успешно выполнила ключевую задачу на Кубке России по гребле на лодках «Дракон» – завоевала право выступить на чемпионате мира.

На турнире экипаж продемонстрировал стабильную и слаженную работу на разных дистанциях и в разных составах. «Родник» первенствовал на дистанции 200 м в мужском зачёте (46.637), опередив ближайшего соперника менее чем на две десятые секунды – в гребле такой отрыв отражает высочайший уровень синхронизации. Уверенные победы были также одержаны на 500 м (мужчины – 2.04.299; смешанный состав – 2.08.933) и на 2000 м в смешанной категории (9.20.603). На длинной дистанции 2000 м в мужском зачёте команда заняла второе место (9.16.566), уступив только экипажу «Шторм».





Параллельно с выступлениями в составе «Родника» Данил Положенцев принял участие в чемпионате России по гребле на каноэ. В финале в классе С‑4 на дистанции 500 м спортсмен в составе смешанного экипажа завоевал серебряную медаль, показав результат 1.34.300. Победу в этой дисциплине одержал экипаж Алексея Коровашкова (1.31.894), а третье место заняли представители Москвы, Рязанской области и Башкортостана (1.36.153). Разрыв между первым и вторым местом составил 2,4 секунды – показатель предельно плотной борьбы, характерной для гребного спорта.

Успех «Родника» на Кубке России подтверждает высокий уровень подготовки команды и её готовность к международным стартам. Выступление Данила Положенцева в двух разных дисциплинах подчёркивает универсализм спортсмена и вклад волгоградской школы гребли в общероссийские результаты.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная общественная организация федерация гребли на байдарках и каноэ