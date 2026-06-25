Волжский и Волгоград узнали соперников по «Битве городов»





Федерация дзюдо России провела жеребьёвку федерального этапа турнира «Битва городов». В борьбу за награды вступят 64 юношеские команды из 44 регионов страны, распределённые по восьми легионам.

Команда из Волжского выступит в «Легионе Ушакова». Турнир пройдёт в Челябинске с 24 по 28 сентября. В группе «B» волжским дзюдоистам предстоит встретиться с соперниками из Челябинска, Тюмени и Гатчины. В параллельной группе «А» за выход из квартета поборются коллективы из Екатеринбурга, Нягани, Благовещенска и Ельца.

Волгоградцы вступят в борьбу в «Легионе Невского» — их турнир примет Выборг с 21 по 25 октября. В группе «А» волгоградская команда сразится с соперниками из Ленинграда, Гурьевска и Селенгинска. В группе «B» за путёвку следующий тур соревнований будут сражаться дзюдоисты из Петрограда, Петербурга, Твери и Нижнего Новгорода.

Теперь тренерским штабам предстоит детально разобрать будущих оппонентов и подготовить спортсменов к ответственным стартам.

Александр Веселовский

Фото: архив ИА «Высота 102»