Ищете, куда поехать на выходные в Волгоградской области или хотите вырваться за пределы региона, чтобы открыть для себя необычные места России? ИА «Высота 102» собрало подборку маршрутов из Волгограда, которые выходят за рамки автобусных и автомобильных туров на Кавказ и помогут провести выходные из Волгограда максимально насыщенно.

Мистика и история в Калмыкии





Всего в 4-5 часах езды от Волгограда начинается другой мир — буддийский. Это идеальный тур выходного дня из Волгограда для тех, кто хочет сменить обстановку, не уезжая далеко от дома.

Что вас ждет:

· Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший в Европе хурул поражает масштабами и энергетикой. Поднимитесь на верхний уровень, чтобы загадать желание, обойдя пагоду с молитвенными барабанами.

· Старый хурул «Сякюсн-Сюме». Менее известный, но не менее атмосферный храм на окраине Элисты.

· Аллея героев «Джангар». Цветные скульптуры, изображающие персонажей калмыцкого эпоса, создают ощущение сказки.

· Соленое озеро Маныч-Гудило. Продолжите маршрут до этого невероятного водоема, где пейзажи напоминают инопланетные. Но лучше ехать в это место весной и летом - в период гнездования розовых пеликанов.

Совет: чтобы погрузиться в местную культуру, не забудьте попробовать традиционные блюда – бёриги и джомба.

Как добраться: На машине (~300 км) или воспользоваться одним из туров выходного дня автобусом, которые часто организуют из Волгограда. Аналогичные туры есть и у Приволжской железной дороги.

Соляные пустыни и «поющая» гора (Астраханская область)





Этот тур выходного дня из Волгограда не теряет своей актуальности. Он отлично подойдет для любителей фантастических пейзажей и легенд. Озеро Баскунчак и гора Большое Богдо – одни из тех необычных мистических мест России, которые обязан увидеть каждый.

Что вас ждет:

· Озеро Баскунчак. Прогулка по идеально белому соляному полю, где небо отражается как в зеркале. Обязательно искупайтесь в рапе — это мощная природная спа-процедура.

· Гора Большое Богдо. Единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности. Местные верят, что она «поет» — на закате ветер создает в ее недрах завораживающие звуки. По пути встретите «Долину Луны» с причудливыми формами рельефа.

· Урочище Шарбулак. Здесь можно найти окаменелости древних моллюсков, которым более 250 миллионов лет.

Путешествие на Баскунчак даст ощущение, что ты попал на другую планету, хотя не покинул юг России. Сочетание бескрайней соляной пустыни и одинокой священной горы создает мощный мистический эффект.

Как добраться: На машине (~200 км до Нижнего Баскунчака). Дорога после поселка требует внимания, лучше ехать в светлое время суток и использовать оффлайн-карту.

«Волжская Швейцария» — Щербаковская балка (Камышинский район, Волгоградская область)





Ищете, куда поехать в Волгоградской области на выходные, не удаляясь далеко? Природный парк «Щербаковский» – ваш выбор. Это один из тех маршрутов из Волгограда, который полностью меняет представление о ландшафтах региона.

Что вас ждет:

· Щербаковская балка. Глубокий каньон с отвесными скалами, напоминающий предгорья Кавказа. Пешая прогулка по дну балки — гигантскому тектоническому разлому, глубиной около 200 метров— станет главным приключением.

· Урочище «Столбичи». Живописные меловые скалы на берегу Волги, похожие на древние руины замка.

· Водопад «Струистый». Невысокий, но очень изящный каскадный водопад, особенно полноводный весной.

· Даниловский каньон. Менее известное, но не менее красивое место с крутыми склонами и родниками.

Вы не ожидаете увидеть такие почти горные пейзажи в степи. Это место отлично подходит для треккинга, пикников и потрясающей фотосъемки.

Как добраться: На машине (~150 км до Камышина, затем паромная переправа и еще около 40 км). (Расписание парома нужно уточнять заранее).

Казачий колорит и винные традиции Дона (Ростовская область)





Этот тур выходного дня из Волгограда идеален для гурманов и ценителей аутентичной культуры. Всего несколько часов в пути – и вы погрузитесь в атмосферу донского казачества.

Что вас ждет:

· Станица Старочеркасская. Историческая столица донского казачества с величественным Воскресенским собором и атаманским подворьем.

· Винодельни Ростовской области. Посещение местных хозяйств с дегустацией знаменитых донских автохтонных вин.

· Раздорский этнографический музей-заповедник. Знакомство с бытом и традициями казаков.

Это погружение в живую историю юга России с ее уникальным укладом жизни, завершающееся гастрономическим открытием — терпкими винами, которые не попробуешь больше нигде.

Как добраться: На машине (~250 км до станицы Старочеркасской). Также можно найти специализированные туры выходного дня, включающие трансфер, экскурсию и дегустацию.

Для семейного отдыха (Саратовская и Ростовская области)





Саратов – уютный город на Волге с хорошо сохранившейся исторической застройкой подойдет для поездки на выходные с детьми.

Что делать:

· Пройтись по проспекту Кирова — местному «Арбату», подняться на смотровую площадку «Соколовая гора» к памятнику «Журавли», посетить один из старейших цирков России.

· Плюсы: Спокойная, почти курортная атмосфера, подходит для неспешных прогулок с детьми.

Как добраться: ~370 км, 5-6 часов на машине, или воспользоваться туром Приволжской железной дороги.

Парк «Лога» в Ростовской области





Крупнейший в России частный ландшафтный парк порадует вас и ваших детей в поездке в Ростовскую область.

Что делать:

· Гулять среди прудов, водяных мельниц, скульптур и цветников, кормить лебедей, посещать зоопарк и вольеры с животными, фотографироваться у «Пряничного домика».

· В парке можно найти разнообразные кафе, рестораны и закусочные. Их меню отличается оригинальностью и вкусом, а интерьеры гармонично сочетаются с атмосферой парка.

· Плюсы: Невероятно красиво в любое время года, идеально для детей.

Как добраться: по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» (~250 км, 3,5 часа на машине) или воспользоваться автобусами частных перевозчиков.

Практические советы для вашего идеального уик-энда:

1. Бронируйте заранее. Хорошие гостевые дома и экскурсии, особенно в сезон, разлетаются быстро.

2. Изучите логистику. Для поездок в природные парки надежнее всего личный автомобиль. Для более дальних туров выходного дня из Волгограда удобно использовать автобусные туры.

3. Уточняйте детали. Расписание паромов, режим работы музеев и погодные условия — ваши лучшие друзья в планировании.

4. Настройтесь на впечатления. Главная цель тура выходного дня — не объять необъятное, а получить новые эмоции и качественно отдохнуть.

Фото: Павел Мирошкин, ИА «СарИнформ»