



В волгоградском аэропорту вновь задерживаются рейсы из Антальи и Москвы. Задержки связаны с ограничениями на полеты в российских аэропортах.

В Гумраке самолет авиакомпании Ural приземлится в 11:24 вместо заявленных 8:00. Занять свои места в салоне и отправиться на курорт волгоградцы смогут в 12:55.

На фоне ограничений в работе столичных авиагаваней из штатного расписания выбивается и рейс «Победы» из московского Шереметьево. В городе на Волге самолет встретят на 3 часа позже заявленного – в 12:05. В обратную сторону волгоградцы вылетят в 12:30.

Отметим, что минувшей ночью в Волгоградской области были уничтожены вражеские БПЛА. Всего над регионами России было уничтожено 274 беспилотников.