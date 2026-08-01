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Общество

Рейсы из Антальи и Москвы вновь задерживают в волгоградском аэропорту

Общество 01.08.2026 09:03
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01.08.2026 09:03


В волгоградском аэропорту вновь задерживаются рейсы из Антальи и Москвы. Задержки связаны с ограничениями на полеты в российских аэропортах.

В Гумраке самолет авиакомпании Ural приземлится в 11:24 вместо заявленных 8:00. Занять свои места в салоне и отправиться на курорт волгоградцы смогут в 12:55.

На фоне ограничений в работе столичных авиагаваней из штатного расписания выбивается и рейс «Победы» из московского Шереметьево. В городе на Волге самолет встретят на 3 часа позже заявленного – в 12:05. В обратную сторону волгоградцы вылетят в 12:30.

Отметим, что минувшей ночью в Волгоградской области были уничтожены вражеские БПЛА. Всего над регионами России было уничтожено 274 беспилотников. 

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