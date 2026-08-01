



В последние недели июля по всей стране прокатилась волна массированных атак на крупные логистические центры Wildberries. Накануне под удар украинских дронов попал и склад в Волгограде.





Пока предприниматели пытаются прийти в себя и выстроить стратегию хотя бы на ближайшие месяцы, эксперты рассуждают о причинах подобных «акций». Почему целью боевиков ВСУ стал именно крупнейший маркетплейс? Каких последствий противник пытается достичь этими ударами? И правда ли, что все происходящее в наши дни буквально срисовано с событий 80-летней давности?

Об этом в интервью ИА «Высота 102» поговорили с членом Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области, лектором российского общества «Знание» Павлом Чебаненко.

Беседовала Виктория Чумакова

Видео Алексея Костякова