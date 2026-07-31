Волгоградских водителей призвали не заправляться впрок





В Волгоградской области сохраняется стабильная ситуация на топливном рынке. Такое заявление сделали региональные власти. Запасов топлива в регионе достаточно, но вместе с тем на АЗС фиксируется повышенный спрос. Специалисты просят автомобилистов не заправляться впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

- Профильные ведомства администрации региона совместно с УФАС по Волгоградской области продолжают мониторинг состояния топливного рынка, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня после террористической атаки БПЛА на Волгоград на некоторых АЗС образовались очереди. При этом корреспонденты ИА «Высота 102», проехавшие заправки в трех районах областного центра, зафиксировали наличие трех видов топлива на всех точках.



Свое мнение по сложившейся ситуации V102.RU выразил и председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев. В частности, он напомнил, что цель врага — не только уничтожить объекты промышленной и гражданской инфраструктуры и тем самым нанести нам ущерб, но и посеять смятение и панику. Поэтому в такой ситуации надо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, считает Евгений Князев.

Собеседник также подчеркнул, что власти региона уже недавно справились с ситуацией и при необходимости решат эту проблему и в следующий раз и призвал водителей не создавать панику и ажиотаж.

Ранее сообщалось о снижении стоимости автомобильного топлива на волгоградских АЗС. Также перед этим «Газпром» и «Лукойл» объявили о снятии лимитов на отпуск бензина и дизеля.



