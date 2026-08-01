



Родным погибшего при защите Курской области жителю Камышинского района Волгоградской области накануне, 31 июля, передали орден Мужества. Как рассказали в районной администрации, Александру было 46 лет. Он родился в Дубовке. Окончив школу и зооветеринарный колледж, женился, вырастил двоих детей и переехал в Петров Вал. Здесь Александр работал ветеринарным врачом, а перед уходом на защиту Родину трудился на железной дороге.

В октябре 2024 года Александр подписал контракт. Погиб в декабре того же года, выполняя боевую задачу под Курском.

В январе 2026 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ о награждении орденом Мужества рядового Александра Михайловича Ситникова посмертно.