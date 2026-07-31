



Татьяна Ким выступила вечером 31 июля с видеообращением, в котором осудила террористические атаки ВСУ на склады маркетплейса и пообещала, что продавцы получат поддержку.

- Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно, - подчеркнула она.



Татьяна Ким отметила, что склады Wildberries оборудованы всеми доступными средствами защиты. Большая часть атак отражается, но террористы усиливают атаки.



Также основательница самого крупного в России маркетплейса отвергла обвинения украинской стороны о продаже товаров военного назначения на площадке компании. Такая же продукция, заявила она, реализуется на Amazon или Alibabа.



Татьяна Ким обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. Кроме того, уже проведены два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для более крупных партнеров введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет компании, кредитные каникулы в WB банке и ряд иных мер поддержки.



По словам Татьяны Ким, со следующей недели Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями в пострадавших регионах, чтобы точечно решать их проблемы.

Глава Wildberries подчеркнула, что ВСУ надеется дестабилизировать ситуацию и вызвать панику у россиян, но это у них не получится. Она заверила, что компания готова адаптироваться к новым условиям и разработать план пересборки товаров.



Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковала склад маркетплейса в Волгограде. Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание на объекте.



