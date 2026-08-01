Пенсии и отпуск: какие законы вступят в силу в августе





В заключительный месяц лета в России вступят в силу законы, которые призваны улучшить социальное благополучие граждан. По информации Госдумы РФ, в августе целый пакет законов направлен на увеличение пенсионный выплат различным категориям граждан. Другие законы касаются сразу нескольких социальных сфер россиян.

1 августа

Пенсии работающим пенсионерам пересчитают автоматически

С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Прибавка зависит от суммы страховых взносов, поступивших за прошлый год. Обращаться в СФР не нужно – всё сделают на основе данных работодателей. Стаж значения не имеет: надбавку получат даже те, кто отработал всего месяц.

Лётчикам и шахтёрам повысят ежемесячные надбавки

Специалисты гражданской авиации и работники угольной промышленности получат доплаты за вредные условия труда. Индексация проводится четыре раза в год (1 февраля, мая, августа и ноября). Размер надбавки индивидуален и зависит от стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Назначается автоматически.

Накопительная пенсия вырастет на 17,3%

СФР скорректирует размер накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Рост составит 17,3% и 19,32% соответственно. Изменения затронут более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч – срочных выплат.

Новые правила содержания обвиняемых в судах

Вступает в силу регламент временного нахождения подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Нормы площади и требования к оснащению для судов общей юрисдикции установит Судебный департамент при Верховном суде, для мировых судей – региональные власти. Порядок охраны определят МВД, Минобороны и ФСБ по согласованию с надзорными органами.

6 августа

Ветераны-таможенники получат дополнительный отпуск

Сотрудники таможни со статусом ветерана боевых действий смогут взять 15 календарных дней дополнительного отпуска (можно присоединить к основному или заменить на отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней в году).

Волонтёры по благоустройству получат господдержку

В перечень целей благотворительной и волонтёрской деятельности официально добавили «содействие благоустройству территорий». Теперь такие добровольцы смогут претендовать на гранты, субсидии, организационную и методическую помощь.

Наблюдательные советы вузов и больниц станут больше

Минимальный состав наблюдательного совета автономного учреждения увеличится с 5 до 7 человек, максимальный — с 11 до 15. Уточнены пропорции представительства от учредителя, органов власти и работников учреждения.

Реклама виноделен вдоль дорог – разрешена, но с ограничениями

На билбордах вдоль трасс можно размещать информацию о местных винодельческих хозяйствах, но только в регионе производства. Допускается указывать сведения о хозяйстве, терруаре, видах продукции и сортах винограда. Запрещено называть конкретные марки вин, товарные знаки и показывать фото бутылок.

За недопуск операторов связи в дома – штрафы до 500 тысяч

Управляющие компании, мешающие установке и обслуживанию оборудования связи в многоквартирных домах, будут платить: должностные лица – 10–40 тыс. рублей, юрлица – 100–500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность за нарушение выдачи SIM-карт иностранцам

Повторное (дважды за год) заключение договора с иностранцем без указания IMEI-кода устройства теперь карается штрафом до 500 тыс. рублей, обязательными или исправительными работами, либо лишением свободы до года. Также ужесточена ответственность за незаконный сбор и распространение личных данных, совершённые группой лиц или из корысти.

11 августа

Условно-досрочно освобождённые – под усиленным контролем

Уголовно-исполнительные инспекции и командование воинских частей будут следить за соблюдением требований суда. За уклонение последует письменное предупреждение о возможной отмене УДО.

25 августа

Добровольцы получат отпуск на 10 суток в связи с болезнью или смертью родственника

Правила предоставления дополнительных дней отдыха для добровольцев утвердят Минобороны и Росгвардия. В случае болезни или смерти близких родственников отпуск составит 10 суток (плюс время на дорогу).