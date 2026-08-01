Пенсионерка из Волгограда отдала аферистам 2,6 млн рублей





В Волгограде очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 69-летняя жительница Центрального района перечислила 2,6 млн рублей на «безопасный» счет.

По данному факту потерпевшая обратилась в полицию. Аферисты сначала под видом сотрудников коммунальной службы убедили пенсионерку в необходимости переустановки домофона, а затем, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что её сбережения в опасности и требуют срочного перевода на «безопасный» счёт.

Следуя инструкциям звонивших, волгоградка приобрела смартфон, установила на него рекомендованное приложение, через которое она снимала наличные денежные средства используя терминалы, после чего вносила их на указанный счёт. После выполнения всех инструкций связь с собеседниками прекратилась, и она поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.