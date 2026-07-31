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Общество

На случай ракетной и беспилотной опасности: в Волжском проверяют укрытия в школах и детских садах

Общество 31.07.2026 19:36
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31.07.2026 19:36


В Волжском проверяют готовность школ и детских садов к новому учебному году. Осматривая помещения, в этом году чиновники фокусируют внимание на укрытиях, в которые дети и педагоги могут спуститься при объявлении ракетной опасности.

– Комиссия, которая занимается приемкой образовательных учреждений, работает в 30 школах, 48 детских садах, 7 учреждениях дополнительного образования и 3 частных школах, – прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. – Специалисты проверяют все: от состояния фасадов до соблюдения санитарных норм и требований пожарной безопасности. Особое внимание в этом году – укрытиям на случай ракетной или беспилотной опасности.

Насколько школы и детсады готовы встретить 1 сентября, сотрудники мэрии будут выяснять до 5 августа. По учреждениям, которые не пройдут проверку с первого раза, специалисты проедут 6, 7 и 8 августа.

После объявления ракетной опасности жителей Волгоградской области просят без промедлений спускаться в укрытия и оставаться там до получения сообщения от РСЧС. Какие еще правила сотрудники МЧС просят соблюдать горожан в экстренной ситуации, рассказали в подробной инструкции.

Фото Павла Мирошкина 

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