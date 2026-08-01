Волгоградская область обработала от саранчи более 26 тысяч гектаров





В Волгоградской области завершен основной этап борьбы с саранчой. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, всего было обработано более 26 тысяч гектаров в 10 районах.

Защитные мероприятия проведены в Быковском, Иловлинском, Котельниковском, Котовском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Суровикинском районах.

Работы выполнены в оптимальные агротехнические сроки – наземным способом и с привлечением малой авиации. Сейчас специалисты продолжают мониторинг небольших групп вредителя, которые не угрожают посевам, чтобы зафиксировать места откладки яиц (кубышек) и спланировать мероприятия на следующую весну.

Параллельно идёт обследование земель, граничащих с Астраханской и Саратовской областями, Республикой Калмыкия и Западно-Казахстанской областью Казахстана. На площади 14 тысяч гектаров выявлены единичные очаги, где уже проведены необходимые обработки.

Фото: администрация Волгоградской области