Главное

Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон Сотрудники ВТЗ покорили 300 километров пути на велосипедах Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавший
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. – Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Общество

Волгоградцев после атаки БПЛА пугают фейковыми видео

Общество 31.07.2026 17:49
0
31.07.2026 17:49


В Волгограде после ночной атаки беспилотников по социальным сетям разлетелись фейковые обращения главы города Владимира Марченко и губернатора Андрея Бочарова. Пытаясь напугать жителей якобы рассказанной ими правдой, авторы информационной фальшивки не сильно заботились о качестве ролика.

– Видеообращение, на котором Владимир Марченко якобы говорит о ночной массированной атаке украинских БПЛА, создано с помощью искусственного интеллекта, – предупредили в пресс-службе администрации Волгограда. – За основу взята оригинальная запись интервью 2023 года, на которую наложена фальшивая звуковая дорожка.


Внимательно рассмотрев Владимира Марченко, горожане отметили, что движения его губ не совпадают с произносимыми словами. Такие же несостыковки пользователи обнаружили и в размещенном позже видео с участием Андрея Бочарова, который будто бы призывает перенести из Волгограда все крупные логистические центры или ради безопасности жителей отодвинуть их от жилых кварталов. 

Сегодняшней ночью Волгоград атаковали украинские дроны. Смертоносные летательные аппараты врезались в склады Wildberries и в предприятие топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Во время массированной атаки также пострадали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском.

Увы, но при разборе его завалов сотрудники экстренных служб нашли тело женщины. В больницы города поступили восемь пострадавших: двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.07.2026 19:36
Общество 31.07.2026 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 19:05
Общество 31.07.2026 19:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.07.2026 18:32
Общество 31.07.2026 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 18:00
Общество 31.07.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 17:49
Общество 31.07.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 17:31
Общество 31.07.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 16:17
Общество 31.07.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 15:18
Общество 31.07.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 14:44
Общество 31.07.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 14:24
Общество 31.07.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 14:08
Общество 31.07.2026 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 13:58
Общество 31.07.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 11:53
Общество 31.07.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 11:35
Общество 31.07.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2026 09:42
Общество 31.07.2026 09:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:36
На случай ракетной и беспилотной опасности: в Волжском проверяют укрытия в школах и детских садахСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде после атаки БПЛА зафиксировали загрязнение воздухаСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцам рассказали о лимитах по налоговым вычетам за страхование жизниСмотреть фотографии
18:56
На те же грабли? Глава ОП Князев призвал волгоградцев не создавать ажиотаж на заправкахСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде усиливают работу общественного транспорта для фанатов группы «Ленинград»Смотреть фотографии
18:00
Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июляСмотреть фотографии
17:49
Волгоградцев после атаки БПЛА пугают фейковыми видеоСмотреть фотографии
17:31
Еще один волгоградец заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде и Москве задержали членов синдиката раздолжнителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Волгоградку с дочками-тройняшками выписали домойСмотреть фотографии
15:18
«В августе клиентов должно стать побольше»: что происходит в волгоградских ПВЗ Wildberries после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
15:00
Группу пойманных на полях под Волгоградом нелегалов вышлют из страныСмотреть фотографии
14:44
100 конфискованных мотоциклов передали волгоградские приставы на СВОСмотреть фотографии
14:24
Волгоградские суды восстановили прием документов в электронном видеСмотреть фотографии
14:08
Реальный срок за съемку атаки БПЛА грозит жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
На АЗС все стабильно: волгоградцы решили залить бензин «про запас» после ночной атакиСмотреть фотографии
13:08
Малика Джавадова – в составе молодёжной сборной РоссииСмотреть фотографии
12:22
Двое в тяжелом состоянии: в Волгограде возросло число пострадавших после удара БПЛАСмотреть фотографии
12:04
Волгоградка погибла после ночной атаки БПЛА на городСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде жителям пострадавших от удара БПЛА домов пообещали компенсациюСмотреть фотографии
11:35
Бочаров и замминистра поздравили выпускников Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
11:17
СКР расследует удар ВСУ по ВолгоградуСмотреть фотографии
11:05
«Сгорела большая часть товара»: предприниматели приходят в себя после атаки на волгоградский склад WildberriesСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде исследуют воздух после пожаров на складе и предприятииСмотреть фотографии
10:38
В Камышине подросток на скутере столкнулся с шиной и погибСмотреть фотографии
09:42
Аэропорт Волгограда вернулся к работе после угрозы беспилотников ВСУСмотреть фотографии
08:54
Пожар на складе Wildberries и 5 пострадавших: все, что известно о последствиях атаки ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
08:39
Средства ПВО сбили 371 БПЛА над Волгоградом и 10 регионами РФСмотреть фотографии
08:24
16 рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:03
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
 