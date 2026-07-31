Волгоградцев после атаки БПЛА пугают фейковыми видео





В Волгограде после ночной атаки беспилотников по социальным сетям разлетелись фейковые обращения главы города Владимира Марченко и губернатора Андрея Бочарова. Пытаясь напугать жителей якобы рассказанной ими правдой, авторы информационной фальшивки не сильно заботились о качестве ролика.

– Видеообращение, на котором Владимир Марченко якобы говорит о ночной массированной атаке украинских БПЛА, создано с помощью искусственного интеллекта, – предупредили в пресс-службе администрации Волгограда. – За основу взята оригинальная запись интервью 2023 года, на которую наложена фальшивая звуковая дорожка.





Внимательно рассмотрев Владимира Марченко, горожане отметили, что движения его губ не совпадают с произносимыми словами. Такие же несостыковки пользователи обнаружили и в размещенном позже видео с участием Андрея Бочарова, который будто бы призывает перенести из Волгограда все крупные логистические центры или ради безопасности жителей отодвинуть их от жилых кварталов.

Сегодняшней ночью Волгоград атаковали украинские дроны. Смертоносные летательные аппараты врезались в склады Wildberries и в предприятие топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Во время массированной атаки также пострадали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском.

Увы, но при разборе его завалов сотрудники экстренных служб нашли тело женщины. В больницы города поступили восемь пострадавших: двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото Павла Мирошкина