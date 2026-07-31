В Волгограде и Москве задержали членов синдиката раздолжнителей

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского главка раскрыли аферы с банкротством на 30 млн рублей. Членами криминального синдиката были 16 человек.
По предварительным данным, мошенническую схему организовала семейная пара арбитражных управляющих, владеющих фирмой по списанию долгов. Вместо законной помощи заёмщикам супруги, наняв в штат семерых юристов и брокеров, развернули теневой конвейер. Подыскав ещё семерых сообщников, планировавших объявить себя финансово несостоятельными, они предоставили от их имени в банки фиктивные справки о доходах и оформили крупные кредиты. Возвращать займы получатели не собирались, рассчитывая на гарантированное аннулирование задолженностей с помощью организаторов схемы. Таким способом подельники похитили у банков более 30 миллионов рублей.
Так называемые «раздолжнители» были задержаны правоохранителями на территории Волгограда и Москвы. В ходе обысков в квартирах и офисах подельников оперативники изъяли документацию, штампы, печати, электронные носители информации и наличные.
Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области