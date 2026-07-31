В Волгограде и Москве задержали членов синдиката раздолжнителей

По предварительным данным, мошенническую схему организовала семейная пара арбитражных управляющих, владеющих фирмой по списанию долгов. Вместо законной помощи заёмщикам супруги, наняв в штат семерых юристов и брокеров, развернули теневой конвейер. Подыскав ещё семерых сообщников, планировавших объявить себя финансово несостоятельными, они предоставили от их имени в банки фиктивные справки о доходах и оформили крупные кредиты. Возвращать займы получатели не собирались, рассчитывая на гарантированное аннулирование задолженностей с помощью организаторов схемы. Таким способом подельники похитили у банков более 30 миллионов рублей.