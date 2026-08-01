



В Центральном районе Волгограда продолжается реконструкция привокзальной площади. Работа ударными темпами продвигаются сразу на нескольких объектах благоустройства. Как выглядит в настоящее время площадь и какие работы ведутся – увидел фотокорреспондент ИА «Высота 102».





В ходе реконструкции территории привокзальной площади специалисты приступили к монтажу новых фонарей на пешеходных зонах. Рабочие меняют старые опоры освещения на новые. Кабели укладывают под землю, чтобы на поверхности было как можно меньше проводов.









В настоящее время уже установлено 73 современных энергоэффективных светодиодных элемента освещения. В ближайшее время будет установлено еще 12 фонарей. Фонари будут выполнены в уникальном стиле сталинского ампира, который дополнит самобытный облик улиц и строительных сооружений вблизи площади.





На месте также уже уложено более 13 тысяч кв. м тротуарной плитки. Площадь у собора Александра Невского и здания железнодорожного вокзала полностью скрылось под слоем бетона.









Серую массу скоро разбавят зелеными насаждениями. Здесь уже завершаются работы по прокладке поливочного водопровода, сетей электроснабжения, систем видеонаблюдения и оповещения.





На прилегающих к вокзалу остановках рабочие устанавливают новые остановочные павильоны. На следующем этапе специалисты приступят к озеленению территории.





Напомним, вместе с этим также ведутся работы и на прилегающих к вокзалу улицах. В скором времени у крупного транспортного узла появится новое парковочное пространство. Ранее здесь также побывали корреспонденты информагентства.













Фото: Андрей Поручаев / V102.RU