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Общество

Еще один волгоградец заразился Крымской геморрагической лихорадкой

Общество 31.07.2026 17:31
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31.07.2026 17:31


Переносимой клещами Крымской геморрагической лихорадкой заразился еще один житель Волгоградской области.

С начала сезона в регионе насчитали 1273 горожан, обратившихся к медикам с присосавшимися к коже членистоногими. Треть из них – дети.

Число пациентов с лабораторно подтвержденным иксодовым клещевым боррелиозом за прошедшую неделю, к счастью, не изменилось – с начала лета в регионе зарегистрировали четыре случая заражения. А вот статистику по заболевшим Крымской геморрагической лихорадкой специалистам пришлось обновлять – на лечение в инфекционное отделение попал еще один волгоградец.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, возбудитель которого передается клещами. Болезнь протекает с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом, что может привести к летального исходу.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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