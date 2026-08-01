Главное

Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон Сотрудники ВТЗ покорили 300 километров пути на велосипедах Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавший
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. – Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Спорт

Валентина Рясова завоевала серебро на «Спартакиаде народов России» в Уфе

Спорт 01.08.2026 12:30
0
01.08.2026 12:30


В Башкортостане проходит серия стартов в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта – «Спартакиада народов России». На озере Тёплом в Уфе состоялись соревнования по триатлону – одной из ключевых дисциплин мультиспортивного мероприятия. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены страны без ограничения верхней возрастной планки.

Гонка включала три этапа по классической олимпийской дистанции: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и бег на 10 км. Старт был дан сегодня ровно в 9:00 – с этого момента начался отсчёт борьбы за первые медали спартакиады.

Плавательный этап организовали в непосредственной близости от гребного канала – это позволило задействовать уже отработанную инфраструктуру для водных стартов. Перед соревнованиями специалисты провели комплекс мероприятий: дополнительно обследовали дно и отсыпали береговую зону, чтобы обеспечить безопасный вход и выход из воды. 

Велоэтап проложили по улицам микрорайона Инорс – по подготовленным городским маршрутам, где организаторы заранее согласовали перекрытие и контроль трафика. Беговой сегмент прошёл вдоль береговой линии: ровный рельеф трассы помогал атлетам держать стабильный темп и грамотно распределять силы на финальном отрезке.

Первую золотую медаль Спартакиады завоевала Диана Исакова (Москва). Серебряным призёром стала Валентина Рясова (Волгоградская область), бронзовую награду взяла Яна Ченская (Москва). 

При этом ход гонки у Валентины получился довольно напряжённым: большую часть дистанции она шла за лидерами, но именно на заключительном, беговом этапе сумела совершить рывок и подняться на вторую строчку итогового протокола. Этот результат особенно порадовал волгоградских болельщиков, да и поклонников триатлона в целом.

Важно, что Спартакиада народов России выполняет и серьёзную стратегическую функцию: турнир служит отборочным этапом для участия в Олимпийских играх 2028 года в США. Для многих атлетов эти старты – шанс заявить о себе и попасть в число кандидатов в национальную сборную.

Соревнования Спартакиады охватывают 16 населённых пунктов в семи регионах России и продлятся до середины октября. В программе – 44 вида спорта, в которых будут разыграны комплекты наград.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.08.2026 12:30
Спорт 01.08.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.07.2026 13:08
Спорт 31.07.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 18:15
Спорт 30.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 11:32
Спорт 30.07.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 07:33
Спорт 30.07.2026 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2026 20:33
Спорт 29.07.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2026 11:41
Спорт 29.07.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2026 21:37
Спорт 28.07.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2026 17:29
Спорт 28.07.2026 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2026 08:10
Спорт 28.07.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2026 05:25
Спорт 28.07.2026 05:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2026 21:30
Спорт 27.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2026 20:13
Спорт 27.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2026 13:25
Спорт 27.07.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 20:51
Спорт 26.07.2026 20:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
В главном корпусе ВолгГМУ поселилась хищная птицаСмотреть фотографии
16:36
Десятки волгоградцев массово переплыли ВолгуСмотреть фотографии
15:57
Пострадавшие после удара БПЛА волгоградцы продолжают лечениеСмотреть фотографии
15:21
В селе под Волгоградом отменен карантин по бруцеллезуСмотреть фотографии
14:47
«Документы с этими планами когда-то всплывут»: ветеран органов госбезопасности о том, зачем ВСУ бьют по мирным объектамСмотреть фотографии
14:15
Еще двух волгоградцев задержали за видео пожара на складе WildberriesСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром» из-за ажиотажа ограничили отпуск топлива в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:03
Работа кипит: что происходит на месте реконструкции Привокзальной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
12:30
Валентина Рясова завоевала серебро на «Спартакиаде народов России» в УфеСмотреть фотографии
11:52
Пенсионерка из Волгограда отдала аферистам 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:32
Росводресурсы продлили повышенные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:01
37 ветеранов СВО получили дипломы «Сталинградского призыва»Смотреть фотографии
10:24
В двух населённых пунктах Волгоградской области временно отключат телесигналСмотреть фотографии
10:00
«Читайте историю. Все это уже было»: ветеран органов госбезопасности - о причинах массовых атак на WildberriesСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Пенсии и отпуск: какие законы вступят в силу в августеСмотреть фотографии
09:03
Рейсы из Антальи и Москвы вновь задерживают в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
08:45
Волгоградская область обработала от саранчи более 26 тысяч гектаровСмотреть фотографии
08:20
Солнечная активность на подъёме: учёные прогнозируют магнитные бури до 4 балловСмотреть фотографии
07:46
Налет БПЛА отразили в Волгоградской области в ночь на 1 августаСмотреть фотографии
07:36
Волгоградцев предупреждают о фейковых видео с главой региона и мэромСмотреть фотографии
07:10
Президент наградил погибшего под Курском жителя Волгоградской области посмертноСмотреть фотографии
22:33
Ким пообещала поддержку продавцам после атаки ВСУ на склад в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
Волгоградку задержали за фото пожара на складе WildberriesСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
В Волгограде продолжается ликвидация пожара на складе WildberriesСмотреть фотографии
20:47
Посещать леса волгоградцам запретили до 21 августаСмотреть фотографии
20:21
Волгоградских водителей призвали не заправляться впрокСмотреть фотографии
19:53
Около Волгоград Арены из-за концерта Шнурова ограничат движениеСмотреть фотографии
19:36
На случай ракетной и беспилотной опасности: в Волжском проверяют укрытия в школах и детских садахСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде после атаки БПЛА зафиксировали загрязнение воздухаСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцам рассказали о лимитах по налоговым вычетам за страхование жизниСмотреть фотографии
 