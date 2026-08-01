



В Башкортостане проходит серия стартов в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта – «Спартакиада народов России». На озере Тёплом в Уфе состоялись соревнования по триатлону – одной из ключевых дисциплин мультиспортивного мероприятия. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены страны без ограничения верхней возрастной планки.

Гонка включала три этапа по классической олимпийской дистанции: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и бег на 10 км. Старт был дан сегодня ровно в 9:00 – с этого момента начался отсчёт борьбы за первые медали спартакиады.

Плавательный этап организовали в непосредственной близости от гребного канала – это позволило задействовать уже отработанную инфраструктуру для водных стартов. Перед соревнованиями специалисты провели комплекс мероприятий: дополнительно обследовали дно и отсыпали береговую зону, чтобы обеспечить безопасный вход и выход из воды.

Велоэтап проложили по улицам микрорайона Инорс – по подготовленным городским маршрутам, где организаторы заранее согласовали перекрытие и контроль трафика. Беговой сегмент прошёл вдоль береговой линии: ровный рельеф трассы помогал атлетам держать стабильный темп и грамотно распределять силы на финальном отрезке.

Первую золотую медаль Спартакиады завоевала Диана Исакова (Москва). Серебряным призёром стала Валентина Рясова (Волгоградская область), бронзовую награду взяла Яна Ченская (Москва).

При этом ход гонки у Валентины получился довольно напряжённым: большую часть дистанции она шла за лидерами, но именно на заключительном, беговом этапе сумела совершить рывок и подняться на вторую строчку итогового протокола. Этот результат особенно порадовал волгоградских болельщиков, да и поклонников триатлона в целом.

Важно, что Спартакиада народов России выполняет и серьёзную стратегическую функцию: турнир служит отборочным этапом для участия в Олимпийских играх 2028 года в США. Для многих атлетов эти старты – шанс заявить о себе и попасть в число кандидатов в национальную сборную.

Соревнования Спартакиады охватывают 16 населённых пунктов в семи регионах России и продлятся до середины октября. В программе – 44 вида спорта, в которых будут разыграны комплекты наград.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России