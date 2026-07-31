Около Волгоград Арены из-за концерта Шнурова ограничат движение

Завтра, 1 августа, свободными от транспорта станет территория около Волгоград Арены, где пройдет концерт группы «Ленинград». Как сообщили в мэрии Волгограда, ограничения для автомобилей начнут действовать с 7-00 ч. утра на проезде по ул. Зайцева в границах от пр. им. В.И. Ленина до ул. Батальонной и участке дороги от пр. им. В.И. Ленина до входа «GATE №5».
Общество 31.07.2026 19:53
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31.07.2026 19:53
Напомним, ранее в администрации сообщили об усилении работы общественного транспорта - скоростного трамвая, троллейбусов и автобусов - в день проведения концерта, который начнется в 20-00 ч. на главной спортивной арене Волгограда.
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