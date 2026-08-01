37 ветеранов СВО получили дипломы «Сталинградского призыва»





37 ветеранов специальной военной операции завершили обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» и получили квалификацию специалиста в этой сфере. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония вручения дипломов прошла сегодня в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при участии замгубернатора региона Геннадия Шевцова.

Обучение организовано на базе Волгоградского института управления и включало четыре модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, а также современные управленческие технологии. Слушатели прошли стажировки, защитили дипломные проекты. Часть выпускников уже трудоустроены в органах власти региона и муниципалитетов, учреждениях образования, спорта и общественных организациях.

Кадровый проект «Сталинградский призыв» стартовал 2 февраля 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова. На сайте зарегистрировались 566 человек, после отбора к обучению приступили 37 ветеранов СВО. Наставниками выступили заместители губернатора, депутаты Госдумы, глава Волгограда, руководители муниципалитетов и предприятий. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Время героев»; её запуск в сентябре 2025 года прошёл с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Андрея Бочарова.

Фото: администрация Волгоградской области