Волгоградцев предупреждают о фейковых видео с главой региона и мэром





В интернете распространяются два видеоролика, в которых якобы глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко делают заявления о пожаре на складе Wildberries. Как сообщили авторы канала «Война с фейками», в одном из них губернатор будто бы предлагает перенести крупные логистические объекты за пределы области, ставя безопасность жителей выше бизнес-интересов.

В другом мэр заявляет, что происшествие стало следствием игнорирования ранее сделанных предупреждений, и призывает либо выносить такие объекты из жилых зон, либо усиливать их защиту. Оба видео созданы с помощью технологий искусственного интеллекта и не имеют отношения к официальным заявлениям руководителей региона и города.





Цель фейков – ввести жителей в заблуждение и дестабилизировать обстановку. Администрации Волгограда и Волгоградской области публикуют все официальные комментарии только на своих проверенных ресурсах.

Проверяйте информацию в официальных источниках и будьте бдительны.

Скриншот: Война с фейками Волгоградская область / МАКС