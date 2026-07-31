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Общество

Волгоградку с дочками-тройняшками выписали домой

Общество 31.07.2026 16:17
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31.07.2026 16:17


Маму первой в 2026 году тройни сегодня, 31 июля, выписали домой из Перинатального центра №2. Напомним, три девочки весом 1810, 1730 и 1700 граммов родились 1 июля у 28-летней жительницы Волгограда. Беременность была плановой и наступила естественным путем. Малышки Мария, Ксения и Есения появились на свет благодаря плановой операции кесарево сечение  на 32-й неделе.

На протяжении всей беременности за состоянием мамы и детей внимательно следила целая команда медиков. Эта тройня стала 16-ой за  16 лет существования центра. Врачи успешно справились и с принятием двух четверняшек. 

Сразу после рождения тройняшек поместили в отделение реанимации. После девочками занимались специалисты отделения патологии недоношенных новорожденных детей.

Мария была побольше, а Есения и Ксения - поменьше,  – рассказывает заведующая отделением патологии недоношенных новорожденных детей Мария Горбачева. – Они очень мало находились в отделении реанимации, там их быстро стабилизировали и перевели к нам. 

Молодые родители делятся, что такой случай для них по-настоящему уникален. Тройняшек в их семьях прежде не рождалось. В настоящий момент девочки набрали нормальный вес и отправляются домой.

Мы видим результат – счастливую выписку, счастливых родителей, здоровых детей,  – подчеркивает главный врач ВОКПЦ №2, главный внештатный акушер-гинеколог комитета здравоохранения Волгоградской области Татьяна Веровская. – Но это всегда тяжёлая работа. Выносить беременность, подобрать адекватную терапию, выбрать сроки родоразрешения, оказать необходимую помощь детям. 

Напомним, ранее в Волгоградской области тройня появилась на свет в 2023 году в Перинатальном центре №1 Волжского. Тогда у жительницы Среднеахтубинского района родились две девочки и мальчик. 

Фото облздрав 34

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