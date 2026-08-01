Налет БПЛА отразили в Волгоградской области в ночь на 1 августа





В Минобороны РФ отчитались о сбитии вражеских беспилотников за период с вечера 31 июля до утра 1 августа над Волгоградской областью. Всего над регионами России было уничтожено 274 БПЛА.

ПВО работала также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград также подвергся массированной террористической атаке украинских БПЛА. К сожалению, жертвой налета вражеских дронов стала жительница Красноармейского района.

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