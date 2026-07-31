



В Волгограде из-за концерта группы «Ленинград», который пройдет завтра, 1 августа, усиливают работу общественного транспорта.

Накануне выступления, которое в администрации города называют культурно-массовым мероприятием, общественный транспорт перестанет высаживать и забирать пассажиров на остановке «Стадион «Волгоград Арена».

Ради фанатов Сергея Шнурова скоростной трамвай будет ходить даже после полуночи – ориентировочно в 0:00 последние вагоны поедут от «Мамаева кургана» до конечной на Ельшанке. В сторону ВГТЗ состав отправится в 0:35. В мэрии обещают, что интервал движения субботним вечером не превысит 5-6 минут

Развозить по домам горожан, напевающих про лабутены, будут и троллейбусы № 8а, 9 и 10а. Правда, после концерта любителям эпатажной музыки предстоит прогуляться либо до Мамаева кургана, либо до ЦПКиО.

В день выступления на дороги города также выйдут дополнительные автобусы, которые домчат волгоградцев до улицы Грамши в Тракторозаводском районе и до микрорайона Жилгородок – в Дзержинском. Электробусы № 2 и № 55 в свою очередь доставят до дома жителей южных районов города. Расписание электричек в свою очередь останется неизменным, отмечают в мэрии.

После Сергея Жукова, напомнившего сотням зрителей хиты 90-х, сцену на «Волгоград Арене» займет Сергей Шнуров. Правда, за несколько дней до его выступления в кассе все еще оставалось немало билетов по самым высоким ценам.

Фото Павла Мирошкина