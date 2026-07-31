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Общество

Волгоградцам рассказали о лимитах по налоговым вычетам за страхование жизни

Общество 31.07.2026 19:05
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31.07.2026 19:05


УФНС России по Волгоградской области разъяснило, как изменится налоговый вычет по расходам на страхование жизни с 1 сентября текущего года. С этой даты в России, как пояснили в ведомстве, вступают в силу новые условия предоставления налогового вычета по уплаченным налогоплательщиком страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни. 

Социальный налоговый вычет можно заявить до вступления в силу новых условий в отношении расходов по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни.

Он может быть предоставлен в сумме уплаченных страховых взносов, однако не может превышать установленное Налоговым кодексом РФ ограничение: в совокупности вместе с другими социальными вычетами (кроме вычетов по расходам на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) не более 150 тысяч за налоговый период. Также налоговый вычет может быть предоставлен по договорам, которые заключены со страховой организацией на срок не менее пяти лет в пользу налогоплательщика и (или) в пользу супруга, родителей, детей.

С 1 сентября текущего года, как уточнили в УФНС России по региону, статья 219.2 Налогового кодекса РФ дополнится подпунктом 5, согласно которому налоговый вычет по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни может быть представлен в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан в совокупной сумме не более 400 тысяч рублей за налоговый период.

А в отношении расходов на взносы по договорам, заключенным в пользу детей до достижения ими возраста 18 лет (возраста 24 лет, если дети обучаются по очной форме обучения), размер налогового вычета может быть увеличен до 500 тысяч рублей.

Для получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан по уплаченным страховым взносам по договорам страхования жизни должны быть соблюдены условия:

– договор заключен с 01.01.2025; 

– срок договора – не менее 10 лет с даты заключения до даты первой выплаты (не менее 5 лет – при заключении договора в 2025-2026 годы);

– договор заключен в пользу налогоплательщика и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом РФ (то есть в том числе в пользу детей, дедушек и бабушек, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер);

– налогоплательщик является выгодоприобретателем не более чем по трем договорам страхования жизни.

Согласно федеральному законодательству, налогоплательщик по суммам, уплаченным в 2025 году на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни может получить либо социальный налоговый вычет, либо, при соблюдении установленных условий, налоговый вычет на долгосрочные сбережениям граждан.  

– Таким образом, данные изменения, при соблюдении условий, влияют на предельную сумму расходов по договорам добровольного страхования жизни, в отношении которых можно получить возврат НДФЛ из бюджета, – заключили в УФНС региона.

Фото из архива V102.RU

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