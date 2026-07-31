В Волгограде после атаки БПЛА зафиксировали загрязнение воздуха





В Волгограде после массированной атаки беспилотников ВСУ и начавшихся пожаров на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и складах Wildberries зафиксировали серьезное загрязнение воздуха.

– Исследования, проведенные аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», подтвердили, что утром в жилом массиве Дзержинского района количество взвешенных веществ превышало норму в 1,5 – 2 раза, – прокомментировали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – К 14:30 все показатели уже пришли в норму.

Жители Красноармейского района, отмечают в надзорном ведомстве, не ощущали едкого смога ни утром, ни днем.

Сегодняшней ночью в Волгограде произошла массированная атака беспилотников. Жертвами налета украинских БПЛА стала жительница Красноармейского района. Пострадали восемь человек: двое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее о событиях «черной» пятницы корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

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