



5 и 6 августа в посёлке Комсомольский Палласовского района и рабочем посёлке Иловля пройдут профилактические работы на принимающих станциях. В связи с этим в указанные дни телезрители на несколько часов останутся без сигнала пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

5 августа с 10:00 до 16:00 отключение затронет жителей Комсомольского. На следующий день, 6 августа, в то же время (с 10:00 до 16:00) сигнал пропадёт в Иловле.

Как пояснили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), отключения носят плановый характер и связаны с проведением технических мероприятий на оборудовании. Все работы согласованы с вещателями.