Диана Казиханова укрепляет правый край «Динамо‑Синары»

Волгоградский гандбольный клуб «Динамо‑Синара» оформил переход 23‑летней Дианы Казихановой. Воспитанница майкопской школы гандбола, левша, будет действовать на позиции правого крайнего.

Прошедший сезон Диана провела в краснодарской «Кубани», где подтвердила свой уровень стабильной игрой и результативностью. На её счету – 30 матчей, причём в 29-и из них она выходила в стартовом составе. Это не просто доверие тренерского штаба – это маркер готовности сохранять концентрацию и держать высокий темп на протяжении всего чемпионата.

80 заброшенных мячей – третий результат в «Кубани» по итогам сезона. Показатель говорит сам за себя: Казиханова не только регулярно поражает ворота, но и умеет делать это в плотном графике и под давлением. Отдельно стоит выделить её статистику против самого «Динамо»: в ворота волгоградской команды Диана отправила 14 мячей. Теперь эти голы останутся в истории личных встреч, а сама гандболистка войдёт в ряды тех, кто будет защищать цвета бело-голубых

Пусть новая глава окажется яркой – и приносит команде очки, а самой Диане – удовольствие от игры.

Александр Веселовский