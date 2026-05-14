



Председатель Госдумы России раскритиковал опубликованный накануне прогноз Минэкономразвития о росте тарифов ЖКХ в России за четыре года на 33,5%. Вячеслав Володин призвал министра Максима Решетникова прийти на заседание и обосновать свою позицию, которая вызывает недоумение.

- Огромное количество уже обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение четырёх лет министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%, - сказал Володин в Госдуме. - Получается, с одной стороны, то же министерство экономического развития говорит о снижении инфляции — до конца года высказывает прогнозы, что снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции. Мы не можем с этим с вами согласиться. Поэтому давайте обсуждать. Пусть придёт министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы.

Так, прогноз Минэкономики предполагает индексацию тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%, с июля 2027 года — на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%.

