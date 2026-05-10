



На 1 апреля 2026 года обязательства жителей региона по розничным кредитам перед банками составили 415,6 млрд рублей. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовало волгоградское отделение Банка России.

Эта тенденция связана с ростом спроса на ипотеку в конце 2025 и первом месяце 2026 года. На начало апреля обязательства жителей региона по ипотеке были на 9,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Одновременно с октября прошлого года в Волгоградской области наблюдается замедление темпов снижения портфеля потребительских кредитов. Однако в настоящее время спрос на них в регионе постепенно восстанавливается.



Всего в первом квартале 2026 года волгоградцы оформили кредиты на сумму более 72 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились объемы предоставления потребительских (+17%) и ипотечных (+69%) кредитов.



В банке отметили, что оживление спроса на ипотеку произошло в январе. Жители региона спешили взять кредит в преддверии ужесточения с 1 февраля условий по семейной ипотеке, когда вступило в силу ограничение «один льготный кредит на одну семью». В феврале и марте спрос волгоградцев на ипотеку по сравнению с январем стал более сдержанным.



Эксперты отметили, что в целом по России темп прироста розничного кредитного портфеля составил 5,3% за год. Прирост показателя близок к темпам, характерным для периодов устойчиво низкой инфляции, как, например, было в 2017 году.



В то же время жители региона продолжают увеличивать накопления на банковских счетах, правда, не так активно. Это связано с плавным снижением ставок по вкладам и ростом интереса к альтернативным инструментам сбережения. Всего волгоградцы хранили на счетах на начало апреля 2026 года 595 миллиардов рублей, что почти на 17% больше, чем годом ранее.





