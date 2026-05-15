Волгоградцы стали драйверами жилищного строительства

Из общего объема жилья, введенного в эксплуатацию в Волгоградской области, большая часть приходится на индивидуальное строительство. По данным Волгоградстата, в январе-апреле было сдано домов общей площадью 265,8 тыс. кв. метров.

Больше всего строится домов на территории городов - 76,8% жилья, или 204,1 тыс. кв. метров, в сельской местности – 23,2%, или 61,8 тыс. кв. метров. В Волгограде введено в эксплуатацию 103,1 тыс. кв. метров жилой площади, или 38,8% от общего объема жилья, построенного в регионе.