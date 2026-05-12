



В Волгоградской области эксперты подвели промежуточные итоги мониторинга розничной торговли. За первый квартал 2026 года региональные предприятия реализовали продукции на 190,2 млрд рублей, что на 6% выше уровня за аналогичный период прошлого года.

Порядка 85 млрд приходится на пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Ещё 105 млрд на непродовольственные товары.

Отметим, основным драйвером роста выступают предприятия крупного бизнеса их доля - 64,3% от оборота. Вклад малого и среднего бизнеса находится на уровне 33%. При этом доля региона в обороте розничной торговли ЮФО составляет всего 11,5%.

