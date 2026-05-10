Волгоградским работодателям не хватает 21562 сотрудника





Новые данные о состоянии рынка труда опубликовал Росстат. Согласно данным федерального ведомства, количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости Волгоградской области, в марте 2026 года составило 2,5 тысячи человек, тогда как в феврале этого года этот показатель был больше – 2,7 тысячи человек. Пособие по безработице в марте этого года получали 2,1 тысячи человек, а в феврале было 2,2 тысячи.

В то же время количество не занятых в трудовой деятельности, обратившихся в ЦЗН, осталось прежним – 3,5 тысячи человек в марте и в феврале этого года.По информации Росстата, всего в Волгоградской области заняты в различных сферах экономики 1 миллион 269,9 тысячи человек. Тогда как трудоспособными считаются 1 миллион 294,1 тысяча человек. Всего в регионе в январе-марте безработными считались 24,2 тысячи человек. А в декабре-феврале таких было чуть меньше – 24,1 тысячи.В то же время потребность работодателей в сотрудниках увеличилась. Если в марте вакантными оставались 21562 места, то в феврале вакансий было меньше – 19123 человека.Несмотря на эти небольшие колебания на рынке труда, уровень безработицы в регионе в марте оставался таким же, как в феврале – 0,2%.