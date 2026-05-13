Мобильные офисы ФНС будут работать в Волгограде 27 и 29 мая





В Волгограде для удобства жителей в Кировском и Центральном районах Волгограда специалисты налоговой службы проведут выездные приемы. Как сообщает ИА «Высота 102», в мобильных офисах горожане смогут получить консультации и помощь специалистов.

В ближайшее время мобильные офисы будут работать:

27 мая с 10-.00 до 12.00 – на базе отдела МФЦ Кировского района – ул. 64 Армии, 71д,

29 мая с 13-00 до 16-00 – на базе отдела МФЦ в Центральном районе – ул. Комсомольская, 10.

– Граждане, посетив мобильные офисы, смогут получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – уточняют в УФНС России по Волгоградской области. – Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.

В мобильных офисах ФНС волгоградцы также могут познакомиться с возможностями электронных сервисов ФНС России. Всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Фото: сгенерировано ИИ