В Волгоградской области компенсационные расходы за вредные и опасные условия труда превысили 5,5 миллиарда рублей по итогам 2025 года. Такие данные озвучил Волгоградстат.

Из этой суммы половина расходов пришлась на покупку специальной одежды и обуви, а также индивидуальных средств защиты на предприятиях.

Больше всего с вредными и опасными условиями труда сталкиваются работники обрабатывающих отраслей – 44,8%. На долю организаций водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений приходится 34,2%.

Фото из архива V102.RU

