Волгоградцы активнее начали скупать новые авто





В Волгоградской области вырос спрос среди автолюбителей на покупку новых автомобилей. Как сообщили эксперты Авито Авто, новые машины волгоградцы стали покупать чаще на 80%.

В список популярных у жителей региона моделей вошли LADA Granta, HAVAL Jolion и HAVAL M6. Их стоимость варьируется от 1,2 млн рублей до 2,6 млн.

– За год предложение кроссоверов и внедорожников в Волгоградской области выросло на 4,5%, а их средняя цена достигла 3 млн рублей. В топ-5 марок этого класса вошли HAVAL, LADA, TENET, JAECOO и Geely, – пояснил руководитель продаж в Авито Артем Хомутинников.

Как отмечают специалисты, многие иномарки стали более доступны волгоградцам для покупки. Среди них - OMODA C5 и Geely Atlas (-10% до 2,6 млн руб.) и Geely Atlas (-5% до 3,7 млн руб.).

Ранее сообщалось, что с начала года волгоградцы стали чаще брать потребительские кредиты. За первый квартал общая сумма на всех жителей региона составила 72 млрд рублей.