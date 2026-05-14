



В Волгоградской области специалисты регионального Управления ФНС России проведут для жителей региона просветительские семинары, направленные на повышение уровня налоговой грамотности населения. Принять участие в них смогут и юрлица, и ИП, и рядовые граждане.

– На семинарах специалисты проинформируют о порядке предоставления налоговых льгот и вычетов, едином документе учета, электронных сервисах ФНС России и функционале личных кабинетов налогоплательщиков, а также изменениях налогового законодательства и порядке представления уведомлений об исчисленных суммах налогов, – сообщили в УФНС. – В ходе мероприятий можно получить не только информацию по актуальным вопросам налогообложения, но и квалифицированные ответы на интересующие вопросы.

Отметим, что для жителей региона подготовили более 100 семинаров и вебинаров. Дату, место и формат проведения и подробное описание вопросов, обсуждаемых в рамках темы мероприятия, можно посмотреть в графике.