



Специалисты УФНС России по Волгоградской области проинформировали представителей малого и среднего бизнеса о ключевых поправках в налоговое законодательство, вступающих в силу в связи с принятием закона № 104-ФЗ от 25 апреля 2026 года.

Основные изменения для предпринимателей на ПСН и УСН:

Право на патент в 2026 году. Сохраняется только за теми ИП, чей совокупный доход по патентной и упрощенной системе за 2025 год (либо с начала 2026 года) не превысил 20 млн руб. Превышение лимита в 2025 году автоматически лишает права применять ПСН с 1 января 2026 года.

Переход на УСН при превышении лимита. Благодаря поправкам (закон № 104-ФЗ) предприниматели, работавшие на ПСН в декабре 2025 года и превысившие порог в 20 млн руб., могут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого нужно успеть подать уведомление по форме КНД 1150001 в налоговую по месту жительства не позднее 1 июня 2026 года (ранее крайним сроком было 31 декабря 2025 года).

Смена объекта налогообложения на УСН. ИП, которые в декабре 2025 года сочетали ПСН и УСН либо перешли с патента на «упрощенку» с начала 2026 года и чей доход за 2025 год превысил 20 млн руб., вправе изменить объект налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»). Уведомление по форме КНД 1150016 также принимается до 1 июня 2026 года.

Новые правила призваны помочь малому и среднему бизнесу плавно адаптироваться к налоговым изменениям 2026 года и снизить фискальную нагрузку.

Ознакомиться с разъяснением порядка заполнения уведомления о переходе на УСН и уведомления об изменении объекта налогообложения по УСН в связи с принятием нового закона можно в письме ФНС России от 28.04.2026.