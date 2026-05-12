



Эксперты «РИА Новости» опубликовали итоги исследования доступности электроэнергии в регионах России. По данным экспертов, Волгоградская область оказалась в числе аутсайдеров национального рейтинга, расположившись на 71-й из 85 строчек.

Утянули регион на дно низкие доходы граждан в сочетании с довольно высокими ценами на соответствующий коммунальный ресурс. Стоимость 100 кВт/ч электроэнергии для среднестатистического жителя многоэтажки, не оснащенной электроплитой, составляет в Волгоградской области 673 рубля. В целом же на среднемесячную «чистую» зарплату можно приобрести 8836 кВт/ч. При этом за год стоимость 1 кВт/ч в субъекте изменилась на 1,7.

Среди регионов, показавших немногим лучший результат, Краснодарский край — 8853 кВт/ч, Тамбовская область — 8965 кВт/ч, Владимирская область — 9036.

Отметим, первое место в рейтинге заняла Иркутская область, где стоимость 100 кВт/ч составляет всего 180 рублей. На среднюю зарплату местные жители могут позволить себе потребить 45997 кВт/ч электроэнергии.

Фото из архива ИА «Высота 102»