



Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия приняли участие в торжественной демонстрации, посвященной Дню Великой Победы. С искренней гордостью в глазах они прошли по центральным улицам города, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны. Для работников предприятия участие в шествии – это возможность лично выразить благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Одним из самых трогательных моментов праздника стало участие сотрудников ВолгаКалия в акции «Бессмертный полк».





С портретами своих родных – фронтовиков, тружеников тыла – они прошли по городу, воссоздавая живую связь времён. Создание портретов ветеранов для семей сотрудников взяло на себя предприятие. Единый строй сотрудников и Бессмертного полка показал преемственность поколений, основанную на героических трудовых и патриотических традициях, чтимых многотысячным коллективом ВолгаКалия. Портреты ветеранов и рисунки на тему Победы в Великой Отечественной войне семьи сотрудников разместили в окнах жилых домов в рамках акции «Окна Победы».





В тот же знаменательный день работники ЕвроХим-ВолгаКалия приняли участие в ещё одном важном мероприятие – велопробеге «Дорога памяти». Маршрут велопробега протяжённостью одиннадцать километров пролегал через ключевые памятные места Котельниково. Велосипедисты совершили символическое путешествие по страницам истории города.





Самые трагические и символичные моменты истории войны были показаны во время праздничного представления. На центральной площади города творческие коллективы города и района показали замечательные хореографические, строевые и театрализованные постановки.





– Такие события напоминают нам: история – это судьбы людей, их героические поступки и жертвы. И наша задача – передавать эту память дальше, чтобы подвиг героев всегда жил в сердцах потомков, – сказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.





Фото: Юлия Кирьянова

