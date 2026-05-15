В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Владимиром Фабером





В Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с участником СВО Владимиром Фабером. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», герою было 49 лет, когда его жизнь оборвалась в бою.

Он родился в Казахстане, а затем его семья переехала в Новониколаевский район. С 2019 года Владимир с родными проживал в Новоаннинском районе.

12 февраля 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны. Он погиб 28 апреля 2025 в населенном пункте Верхнекаменское Артёмовского района Донецкой Народной Республики.

Владимир Фабер посмертно награждён орденом Мужества. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Прощание с героем состоится завтра, 16 мая.