Военные следователи отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 15 мая, отмечается День образования военных следственных органов. Институт военных следователей был создан 159 лет назад – в 1867 году императором Александром II. Сегодня они входят в состав Следственного комитета России.

Военные следователи расследуют преступления, совершенные в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, где федеральным законом предусмотрена военная служба.

С первых дней СВО военные следователи с риском для жизни работают на передовой, чтобы зафиксировать преступления ВСУ против гражданского населения и военнослужащих. В ходе предварительного следствия они осматривают поврежденные и уничтоженные в результате террористических атак ВСУ гражданские объекты.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет военных следователей с профессиональным праздником.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!