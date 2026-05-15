



В девять лет Юрий Мерибанов, мальчишка из небольшого военного городка, пришел на первое занятие по фехтованию. О том, что этот вид спорта станет делом всей его жизни, он тогда, конечно, даже не думал. Но, вникая в его философию, осваивая ключевые навыки, он все сильнее убеждался – в своем выборе, казавшимся тогда случайным стечением обстоятельств, он не ошибся. Сегодня Юрий Мерибанов – мастер спорта, известный спортсмен и тренер, возглавивший федерацию фехтования Волгоградской области.

О своем пути, влюбленности в спорт и разнице поколений он рассказал новой серии проекта «Люди для людей».





Не приелось и не стало обыденным

В зале стадиона «Динамо» звенят клинки шпаг. Грациозно отскакивая от соперника и молниеносно срываясь в атаку, под черными масками скрываются раскрасневшиеся от нагрузки лица детей. К слову, вопреки стереотипам девочки, которые на этом занятии в беспрекословном большинстве, в своей технике и мастерстве владения холодным оружием ничуть не уступают парням.

– Каждый из них уникален по своей природе, – наблюдая за дуэлями спортсменов, говорит Юрий Мерибанов. – И с каждым мне интересно работать, потому что, если они берутся за дело, то не сачкуют, не ищут себе оправданий, а отдаются ему полностью. Да, современные дети отличаются от тех, что тренировались еще 10 лет назад. И все-таки своего стремления и интереса они не потеряли. В этом плане у нас все стабильно и серьезно!





Опытный спортсмен, мастер спорта по фехтованию, когда-то он с таким же блеском в глазах бежал на первые занятия. Многого не понимал, но верил словам тренера: «Придет время, и все встанет на свои места. Если сейчас будешь тонуть в мыслях и размышлениях, только лишь себе навредишь».

– Мы с родителями жили в военном городке в Баку, в котором практически не было никаких секций, – вспоминает Юрий Мерибанов. – По соседству с нами жил тренер. Увидев, как мы с мальчишками гоняем мяч по полю, он пригласил нас на тренировки. Заниматься спортом в те времена было не только важно, но и престижно, поэтому мы без особых раздумий прибежали в зал. Хотя, по правде говоря, в тот момент я даже не знал, что представляет из себя фехтование. Но мы настолько быстро нашли общий язык с педагогом, что я остался верен своему выбору и не ушел в другие направления. Хотя меня и звали. Этим видом спорта я занимаюсь уже 42 года. Не приелось. Не наскучило. Даже не стало обыденным. Здесь все настолько непредсказуемо, что с каждым соперником ты действуешь по-разному. К слову, даже спортсмены серьезного уровня на эмоциях могут совершать какие-то досадные ошибки.

«Плохо, когда в жизни человека нет пути»

В тренировочные залы дети и подростки потянулись относительно недавно. Новое дыхание у фехтования открылось после Олимпийских игр 2008-го и 2012-го годов. Наблюдая за поединками Софьи Великой, Инны Дериглазовой, Николая Ковалева и других спортсменов, школьники и их родители загорались видом спорта – элегантным, умным и учащим нести ответственность за каждый свой шаг.

– Фехтование и сейчас развито не так активно, как некоторые игровые или базовые виды спорта, - подтверждает президент областной федерации. – Но большинство наших спортсменов, которые когда-то впервые взяли шпагу, уже не оторвать. Я всегда говорю им: «Если вы берете в руки оружие и выходите на поля боя, вы побеждаете. Свою неуверенность, страх и стыд проигрыша», – размышляет Юрий Мерибанов. – В фехтовании очень важен характер. А еще чувство ритма, ведь чтобы уметь применить силу, скорость и технику, нужно качественно контролировать дистанцию. Порой детям не хватает решительности. И работа над собой и своими комплексами не умещается в один-два года. Для того, чтобы сделать какие-то выводы и понять, в каком направлении следует двигаться дальше, стоит прозаниматься как минимум четыре года. Если у ребенка есть мотивация, то будет и понимание пути. Плохо, когда этого пути нет, и человек плывет по жизни, как бумажный кораблик.





В спорте, уходящим корнями в далекое прошлое, не бывает да и не может быть ни одного проходного поединка, убежден известный волгоградский тренер. Каждую дуэль он называет моментом истины, отражающим саму суть спортсмена. Его спортивные качества, умение принимать ключевые решения и управлять процессом. Одним словом, играть по правилам взрослой жизни.

– Цена ошибки в нашем спорте велика. Из 200 участников соревнований лучшим назовут лишь одного! Представьте, какой собранности и концентрации требует каждый поединок. Собрать по крупицам все свои знания, все мастерство и не расплескать настроя на протяжении многочисленных боев. Я всегда учу детей быть участниками того, что они делают. Ведь на тренировках и даже на показательных выступлениях можно выдавать прекрасные результаты, но на соревнованиях сгореть в первой же дуэли и выдать не больше 20% из наработанной базы, – убежден председатель областной федерации фехтования. – Наш вид спорт учит спокойствию, так как с разболтанной нервной системой человек, увы, никогда не выдаст своего максимума.

«К каждому из детей нужен свой ключ»

Во время перерыва Юрий Мерибанов настраивает детей на предстоящие соревнования – в ближайшие дни детям предстоят дуэли с сильнейшими соперниками со всего Южного федерального округа. Обводя их глазами, он произносит слова, смысл которых юные спортсмены будут открывать для себя постепенно – с учетом нарастающего жизненного опыта и прибавляющихся смыслов: «Ребята. Свою юность нужно прожить так, чтобы во взрослой жизни вы могли вспоминать о ней с радостью!»

– Иногда наступает момент, когда дети теряют желание. Но, если тренер, родители и сам ребенок бьют в одну и ту же точку, выход из кризисной ситуации обязательно найдется, – убежден мужчина. – В подростковом возрасте зашкаливают эмоции, усталость и разочарование неудач могут брать верх. К каждому из детей я стараюсь подобрать свой ключ. А для этого нужно сначала заработать у них уважение и доверие.





По команде тренера звон клинков в секунду замолкает, оставляя после себя непривычную, режущую ухо тишину. «Спасибо, на сегодня все», – говорит Юрий Мерибанов и, уточняя последние нюансы перед соревнованиями, вдруг обращается к нам.

– Я в своей жизни ни о чем не жалею. Я сделал правильный выбор, – озвучивает он внезапно нахлынувшие мысли. – Иногда родители просят, чтобы ребенок занимался просто так. Конечно, это возможно. Но все-таки, вкладывая свою душу в каждого из этих спортсменов, я хочу понимать – жизнь проходит не зря!

Фото и видео Алексея Костякова