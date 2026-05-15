 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
«Это моя жизнь. Работаю для детей и для страны»: Юрий Мерибанов – о развитии фехтования в Волгограде

В девять лет Юрий Мерибанов, мальчишка из небольшого военного городка, пришел на первое занятие по фехтованию. О том, что этот вид спорта станет делом всей его жизни, он тогда, конечно, даже не думал. Но, вникая в его философию, осваивая ключевые навыки, он все сильнее убеждался – в своем выборе, казавшимся тогда случайным стечением обстоятельств, он не ошибся. Сегодня Юрий Мерибанов – мастер спорта, известный спортсмен и тренер, возглавивший федерацию фехтования Волгоградской области. 

О своем пути, влюбленности в спорт и разнице поколений он рассказал новой серии проекта «Люди для людей».



Не приелось и не стало обыденным

В зале стадиона «Динамо» звенят клинки шпаг. Грациозно отскакивая от соперника и молниеносно срываясь в атаку, под черными масками скрываются раскрасневшиеся от нагрузки лица детей. К слову, вопреки стереотипам девочки, которые на этом занятии в беспрекословном большинстве, в своей технике и мастерстве владения холодным оружием ничуть не уступают парням.

Каждый из них уникален по своей природе, – наблюдая за дуэлями спортсменов, говорит Юрий Мерибанов. – И с каждым мне интересно работать, потому что, если они берутся за дело, то не сачкуют, не ищут себе оправданий, а отдаются ему полностью. Да, современные дети отличаются от тех, что тренировались еще 10 лет назад. И все-таки своего стремления и интереса они не потеряли. В этом плане у нас все стабильно и серьезно!


Опытный спортсмен, мастер спорта по фехтованию, когда-то он с таким же блеском в глазах бежал на первые занятия. Многого не понимал, но верил словам тренера: «Придет время, и все встанет на свои места. Если сейчас будешь тонуть в мыслях и размышлениях, только лишь себе навредишь».

Мы с родителями жили в военном городке в Баку, в котором практически не было никаких секций, – вспоминает Юрий Мерибанов. – По соседству с нами жил тренер. Увидев, как мы с мальчишками гоняем мяч по полю, он пригласил нас на тренировки. Заниматься спортом в те времена было не только важно, но и престижно, поэтому мы без особых раздумий прибежали в зал. Хотя, по правде говоря, в тот момент я даже не знал, что представляет из себя фехтование. Но мы настолько быстро нашли общий язык с педагогом, что я остался верен своему выбору и не ушел в другие направления. Хотя меня и звали. Этим видом спорта я занимаюсь уже 42 года. Не приелось. Не наскучило. Даже не стало обыденным. Здесь все настолько непредсказуемо, что с каждым соперником ты действуешь по-разному. К слову, даже спортсмены серьезного уровня на эмоциях могут совершать какие-то досадные ошибки.

«Плохо, когда в жизни человека нет пути»

В тренировочные залы дети и подростки потянулись относительно недавно. Новое дыхание у фехтования открылось после Олимпийских игр 2008-го и 2012-го годов. Наблюдая за поединками Софьи Великой, Инны Дериглазовой, Николая Ковалева и других спортсменов, школьники и их родители загорались видом спорта – элегантным, умным и учащим нести ответственность за каждый свой шаг.

– Фехтование и сейчас развито не так активно, как некоторые игровые или базовые виды спорта, - подтверждает президент областной федерации. – Но большинство наших спортсменов, которые когда-то впервые взяли шпагу, уже не оторвать. Я всегда говорю им: «Если вы берете в руки оружие и выходите на поля боя, вы побеждаете. Свою неуверенность, страх и стыд проигрыша», – размышляет Юрий Мерибанов. – В фехтовании очень важен характер. А еще чувство ритма, ведь чтобы уметь применить силу, скорость и технику, нужно качественно контролировать дистанцию. Порой детям не хватает решительности. И работа над собой и своими комплексами не умещается в один-два года. Для того, чтобы сделать какие-то выводы и понять, в каком направлении следует двигаться дальше, стоит прозаниматься как минимум четыре года. Если у ребенка есть мотивация, то будет и понимание пути. Плохо, когда этого пути нет, и человек плывет по жизни, как бумажный кораблик.


В спорте, уходящим корнями в далекое прошлое, не бывает да и не может быть ни одного проходного поединка, убежден известный волгоградский тренер. Каждую дуэль он называет моментом истины, отражающим саму суть спортсмена. Его спортивные качества, умение принимать ключевые решения и управлять процессом. Одним словом, играть по правилам взрослой жизни.

– Цена ошибки в нашем спорте велика. Из 200 участников соревнований лучшим назовут лишь одного! Представьте, какой собранности и концентрации требует каждый поединок. Собрать по крупицам все свои знания, все мастерство и не расплескать настроя на протяжении многочисленных боев. Я всегда учу детей быть участниками того, что они делают. Ведь на тренировках и даже на показательных выступлениях можно выдавать прекрасные результаты, но на соревнованиях сгореть в первой же дуэли и выдать не больше 20% из наработанной базы, – убежден председатель областной федерации фехтования. – Наш вид спорт учит спокойствию, так как с разболтанной нервной системой человек, увы, никогда не выдаст своего максимума.

«К каждому из детей нужен свой ключ»

Во время перерыва Юрий Мерибанов настраивает детей на предстоящие соревнования – в ближайшие дни детям предстоят дуэли с сильнейшими соперниками со всего Южного федерального округа. Обводя их глазами, он произносит слова, смысл которых юные спортсмены будут открывать для себя постепенно – с учетом нарастающего жизненного опыта и прибавляющихся смыслов: «Ребята. Свою юность нужно прожить так, чтобы во взрослой жизни вы могли вспоминать о ней с радостью!»

Иногда наступает момент, когда дети теряют желание. Но, если тренер, родители и сам ребенок бьют в одну и ту же точку, выход из кризисной ситуации обязательно найдется, – убежден мужчина. – В подростковом возрасте зашкаливают эмоции, усталость и разочарование неудач могут брать верх. К каждому из детей я стараюсь подобрать свой ключ. А для этого нужно сначала заработать у них уважение и доверие.


По команде тренера звон клинков в секунду замолкает, оставляя после себя непривычную, режущую ухо тишину. «Спасибо, на сегодня все», – говорит Юрий Мерибанов и, уточняя последние нюансы перед соревнованиями, вдруг обращается к нам.

Я в своей жизни ни о чем не жалею. Я сделал правильный выбор, – озвучивает он внезапно нахлынувшие мысли. – Иногда родители просят, чтобы ребенок занимался просто так. Конечно, это возможно. Но все-таки, вкладывая свою душу в каждого из этих спортсменов, я хочу понимать – жизнь проходит не зря!

Фото и видео Алексея Костякова

Общество 15.05.2026 13:51
