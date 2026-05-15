В Волгограде число водовозок увеличили до 30: места подвоза воды

Концессии обновили график подвоза воды в трех районах Волгограда, отключенных от ресурса с 15 по 17 мая на период масштабных работ на очистных в Тракторозаводском районе. Число водовозок увеличено с 26 до 30, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

- Всего в зоне отключения будут дежурить 30 водовозок, где горожане смогут набрать чистую воду с 08.00 утра до 21:00 вечера, - уточнили в Концессиях.

Емкости предварительно продезинфицировали, а залитую в них воду проверили на безопасность. Цистерны после этого опечатали.

С обновленным графиков подвоза воды жителям Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ремонтные работы такого масштаба на очистных на севере Волгограда не проводились 9 лет. Они позволят улучшить качество водоснабжения трех районов города, а также помогут избежать возникновения нештатных ситуаций в будущем.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!