Минобороны: украинские БПЛА уничтожены в Волгоградской области

Дежурные силы ПВО в ночь с 14 на 15 мая отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы. Всего, по данным Минобороны РФ, в период с 23:00 мск 14 мая до 07:00 мск 15 мая было перехвачено и сбито 355 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны ВСУ уничтожены над Волгоградской областью, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Республике Крым, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Напомним, что в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, которая действовала более 7 часов. Работа аэропорта не останавливалась.





