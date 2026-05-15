



Мимолетное знакомство лебедей-шипунов, которое, впрочем, так и не переросло ни во что большее, поймал в объектив волгоградский фотограф-натуралист Павел Сторчилов.

Издалека приметив очаровательную птицу, герой незапланированной фотосессии подошел к знакомству со всей ответственностью – распушил крылья и попытался предстать перед возможной дамой сердца во всей красе. Увы, старания галантного ухажера остались незамеченными.

- Лебедушка не проявила особого интереса к нашему герою и продолжила плавать по спокойным водам Большого лимана, - рассказывает Павел Сторчилов. – Получив отказ, отвергнутый лебедь не растерялся и сделал вид, что ему ничего не было нужно. После короткой встречи он невозмутимо продолжил свой путь.





Лебеди-шипуны, отмечают биологи, создают моногамные пары, сохраняя верность своим партнерам на всю жизнь. Уже обретя вторую половину, в возрасте трех-четырех лет белоснежные птицы начинают гнездиться. В самый ответственный момент жизни безобидные особи способны проявить агрессию, защищая свои владения от возможных посягательств со стороны.

- В момент опасности пернатые способны не просто издавать характерное шипение, но и насвистывать, фыркать или даже прихрюкивать, пытаясь всячески устрашить незваного гостя, - рассказывают специалисты. – Появившиеся птенцы неотступно следуют за своей мамой ровно до тех пор, пока не обретут самостоятельность. До взросления они предпочитают сидеть на ее спине, ощущая тем самым свою полную безопасность.





Фото Павла Сторчилова