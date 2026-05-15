Геомагнитные «качели» испытают волгоградцев на прочность 15 и 16 мая

Существенные всплески геомагнитной активности прогнозируются 15 и 16 мая. В эти дни, согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидаются непродолжительные магнитные бури уровня G1 и G2 – это 5-6 баллов из 9.

Такие всплески возможны в первой половине дня, тогда как к вечеру геомагнитные возмущения будут ослабевать, а ночью снова увеличиваться.

Ранее ученые сообщали о сильной вспышке на Солнце, которая произошла 10 мая. Следующую крупную вспышку прогнозировали 13 мая.

Отметим, что в период геомагнитных возмущений у метеозависимых граждан может ухудшаться самочувствие, наблюдаться упадок сил, головные боли и резкие перемены давления.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!