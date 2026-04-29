Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение апелляционной инстанции, обязавшей двоих предпринимателей и компанию по сбору и переработке отходов солидарно выплатить Волгограду около 87 миллионов рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами.

Как сообщили в пресс-службе кассационной инстанции, ответчики обжаловали апелляционное определение Волгоградского областного суда, который ранее признал их ответственными за нарушение технологии утилизации нефтесодержащих отходов, что повлекло загрязнение почвы, и обязал возместить многомиллионный ущерб. Примечательно, что в апелляции сумма была снижена до 87 миллионов, тогда как ранее в суде первой инстанции фигурировала сумма в 129 миллионов. Однако решение областного суда было обжаловано.

- Ответчики обжаловали апелляционное определение в кассации, утверждая, что их причастность к загрязнению почвы не доказана, расчёт ущерба необоснован, допущены нарушения норм материального и процессуального права, - сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда.

Согласно материалам дела, что земельный участок, на котором выявлены загрязнения, был передан индивидуальному предпринимателю в аренду в марте 2021 года. Далее коммерсант передал землю во временное пользование компании по утилизации отходов, сотрудники которой стали сливать нефтесодержащие отходы III класса опасности на участке и за его пределами. Было загрязнено порядка 1,4 га почвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках гражданского судопроизводства прокуратура потребовала взыскать с коммерсантов свыше 129 миллионов рублей, но вина ответчиков тогда была признана недоказанной. Представителю надзорного органа в иске было отказано.

Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое решение, согласно которому обязал виновников этого происшествия солидарно выплатить городу около 87 миллионов рублей. В кассационной инстанции новое решение признано законным и обоснованным.

Согласно карточке дела, размещенной на сайте Четвертого кассационного суда, ответчиками выступают Владимир Бойко, Ольга Петрушина и ООО «ЭКОЙЛ».

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!