Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Виновников нефтяного загрязнения обязали выплатить в казну Волгограда 87 млн рублей

Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение апелляционной инстанции, обязавшей двоих предпринимателей и компанию по сбору и переработке отходов солидарно выплатить Волгограду около 87 миллионов рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами. 

Как сообщили в пресс-службе кассационной инстанции, ответчики обжаловали апелляционное определение Волгоградского областного суда, который ранее признал их ответственными за нарушение технологии утилизации нефтесодержащих отходов, что повлекло загрязнение почвы, и обязал возместить многомиллионный ущерб. Примечательно, что в апелляции сумма была снижена до 87 миллионов, тогда как ранее в суде первой инстанции фигурировала сумма в 129 миллионов. Однако решение областного суда было обжаловано.

- Ответчики обжаловали апелляционное определение в кассации, утверждая, что их причастность к загрязнению почвы не доказана, расчёт ущерба необоснован, допущены нарушения норм материального и процессуального права, - сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда. 

Согласно материалам дела, что земельный участок, на котором выявлены загрязнения, был передан индивидуальному предпринимателю в аренду в марте 2021 года. Далее коммерсант передал землю во временное пользование компании по утилизации отходов, сотрудники которой стали сливать нефтесодержащие отходы III класса опасности на участке и за его пределами. Было загрязнено порядка 1,4 га почвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках гражданского судопроизводства прокуратура потребовала взыскать с коммерсантов свыше 129 миллионов рублей, но вина ответчиков тогда была признана недоказанной. Представителю надзорного органа в иске было отказано.

Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое решение, согласно которому обязал виновников этого происшествия солидарно выплатить городу около 87 миллионов рублей. В кассационной инстанции новое решение признано законным и обоснованным. 

Согласно карточке дела, размещенной на сайте Четвертого кассационного суда, ответчиками выступают Владимир Бойко, Ольга Петрушина и ООО «ЭКОЙЛ».

