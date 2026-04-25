«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
Не утонем? На Волжской ГЭС до недели продлили пиковые сбросы

В Росводресурсах в очередной раз скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. Накануне, 24 апреля, в федеральном ведомстве состоялось заседание, где были внесены изменения в работу некоторых водохранилищ Волги и Камы.

Поводом стал уточненный прогноз Росгидромета. Так, в апреле приток воды в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 76-92 км3 при норме 65,9 км3. При этом наибольший приток прогнозируется в Камское водохранилище(247% от нормы), Шекснинское (159% от нормы) и Горьковское (137% от нормы).

При этом половодье на Верхней Волге уже завершилось. Иваньковское и Угличское водохранилища уже наполнены до нормативных отметок. Рыбинское водохранилище продолжает наполняться. Поэтому встал вопрос о продолжительности максимальных сбросов через Волгоградский гидроузел. На заседании в том числе обсудили ситуацию с обводнением  Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги, подчеркнув, что при изменении гидрометеорологических условий режимы работы гидроузла будут оперативно корректироваться.

Как изменили режим работы Волжской ГЭС? Период максимальных сбросов на Волгоградском гидроузле продлится в этом году ровно неделю – с 20 по 26 апреля. За эту неделю через плотину будут сбрасывать 26 тысяч кубометров в секунду. 

Ранее планировалось, что период пиковых сбросов будет продолжаться 6 дней. Однако затем режим был вновь скорректирован. Было объявлено, что с 20 апреля объем сбросов в 26 тысяч кубометров продлится  до особого указания. И вот накануне режим работы Волжской ГЭС снова скорректировали.

После окончания периода пиковой нагрузки объем сбросов будет уменьшаться не так интенсивно, как планировалось раньше. Так, с 27 апреля по 1 мая Волжская ГЭС будет сбрасывать по 24 тысячи кубометров в секунду. Тогда как изначально подразумевалось, что с каждым днем после окончания пиковых сбросов объем сбросов будет ежедневно уменьшаться на 2 тысячи кубометров.

Согласно нового графика, 2 мая через Волжскую ГЭС будет проходить 23 тысячи кубометров воды, 3 мая – 22 тысячи, 4 мая – 21 тысяча, 5 мая – 20 тысяч, а с 6 по 10 мая – 19 тысяч.

Между тем, жители Волгограда и Волго-Ахтубинской поймы уже замечают, что в ерики и озера заходит воды гораздо больше, чем было в прошлые годы. На острове Сарпинский затопило дороги, связывающие несколько населенных пунктов с пассажирской и грузовой переправами. В Краснослободске вода стала подмывать берег рядом с жилыми домами. Под воду ушла часть Центральной набережной в Волгограде. У жителей Волгоградской области и гостей региона есть все шансы увидеть полноводные водоемы даже в середине лета. Ихтиологи уже спрогнозировали хороший нерест в этом году.

